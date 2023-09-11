А чего вы забор на дороге поставили и ушли? Полиция подключилась к непонятным пробкам в Петербурге

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Классическая картина: знаки строительных работ, сужение, пробка, водители едут мимо ограждений и не видят ни одного рабочего. Ничего нового, но что не удивляет вас — удивило полицию.

По данным «Фонтанки», письмо из УМВД по Калининскому району ушло на прошлой неделе, адресат — Водоканал Санкт-Петербурга. Причина — работы, которые по заказу предприятия ведет, а вернее не ведет его постоянный подрядчик «МегаМейд». Сам контракт тоже максимально традиционный — реконструкция водовода вдоль Пискаревского проспекта от Свердловской набережной до проспекта Маршала Тухачевского, заключили его в октябре 2022 года, стоимость 800 млн рублей.



Это место регулярно попадает в «пробочную» сводку «Фонтанки» последних месяцев, вот и днем 11 сентября оно было окрашено в красное — по направлению в центр города.

Фото: Яндекс.Карты Поделиться Поделиться





Подрядчик, в общем, понимал, во что ввязался, так что у него есть специальный сайт для информирования жителей об этом объекте. «До 2024 года компания «МегаМейд» по заказу СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет проводить реконструкцию водоводов на проспекте Металлистов и Пискаревском проспекте. Провести эти работы необходимо: водоводы, по которым сейчас вода поступает в дома, были проложены в 1970-х годах и требуют замены. После реконструкции снизится риск аварий, новые трубы будут более надежными и долговечными — их срок службы составляет до 100 лет», — сразу объясняют там значение момента.



«Мы сделаем все возможное, чтобы дискомфорт был минимальным, но всё же не сможем провести работы незаметно: из-за частичного перекрытия улиц будут меняться автомобильные и пешеходные маршруты, может быть шумно из-за работы строительной техники. Мы надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к этим временным неудобствам», — добавляет подрядчик. Ниже плашка: «Обращаем ваше внимание, что строительные работы приостановлены в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию».



Вообще это новый жанр для МВД, но сейчас, похоже, абсурд ситуации удивил даже полицию. Удивительно, но если судить по пересказу, то текст ее письма тематически повторяет жалобы десятилетней давности на это же самое место; тогда выяснилось, что пустующая стройплощадка для реконструкции канализационного коллектора мешает движению, а жизни на ней нет. Сейчас полиция шершавым языком официального запроса говорит примерно о том же. Ордер ГАТИ на проведение работ в начале Пискаревского был выдан в январе, действует он, судя по базе инспекции, до середины октября. Единственное ограничение — приостановить все на период проведения ПМЭФ, но это уж как водится.

Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ Фото: ГАТИ Поделиться Поделиться





Фото: ГАТИ Поделиться Поделиться





Комтранс издал распоряжение о временном ограничении дорожного движения — до начала июня: помимо сужения, это еще и запрет левого поворота с Пискаревского на набережную. 9 августа во время рейда выяснилось, что все на месте, только вот распоряжение к тому времени уже не действовало. А значит, все знаки и ограждения, сужающие проезжую часть до 2 полос, — это самовольно установленные помехи для движения. Подрядчику объявили предостережение.



Компания отдуваться за всех не стала и объяснила, что работы вообще были приостановлены еще в середине февраля по инициативе Водоканала. Причина — необходимость согласовать мероприятия по сохранности коллектора, хотя никаких таких работ в проекте, прошедшем экспертизу и включенном в контракт, не было. До августа проект так и не откорректировали. Без этого подрядчик не может снова привести рабочих на площадку. Исходя из этого, нужно поправить документацию, провести ее через экспертизу еще раз — и после этого компания готова за три месяца все доделать.



В УМВД приняли к сведению, и теперь спрашивают у Водоканала — доколе. Из четырех полос движения открыто только две, это плохо влияет на безопасность, приводит к пробкам. По данным «Фонтанки», проглядывает в тексте и рост социальной напряженности.



Судя по всему, августовский рейд произвел впечатление. В системе госзакупок значится договор Водканала на изменение проектных решений по объекту за 2 с лишним миллиона. Среди прочих корректировок указано: крепление на участке, где строительство идет в охранной зоне канализационного коллектора, выполнить «в соответствии с рекомендациями проведенного обследования». Если кто-то скажет, что заказчик как-то не торопился с этим, ему можно ответить: эта закупка проведена без конкурса, у единственного поставщика. Есть, правда, деталь: времени на корректировку проекта отпускают до конца сентября, а вот на сопровождение его в госэкспертизе — до 28 декабря.



По телефону, который указан на сайте «МегаМейда» о Пискаревском проспекте, «Фонтанке» подтвердили: работы остановлены. Но убрать ограждения и освободить две полосы движения не представляется возможным — там производится складирование материалов.



То, что знаки снимать не будут на период вынужденного затишья, подтвердили и в Водоканале. Там уточнили, что работы остановлены с апреля, но схема организации работы не менялась. Предварительно, в октябре планируется работы продолжить.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»