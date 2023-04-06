Аномальные пробки в Петербурге. Стачек парализовали происшествия с общественным транспортом

Загруженность дорог Петербурга утром 6 апреля довольно высокая. В час пик «Яндекс» зафиксировал «красные» 7 баллов, что на 1 балл выше обычного. В начале одиннадцатого — 5 баллов против обычных для этого времени 4.



читатель «Фонтанки»

Плотные пробки выросли вокруг Кронштадтской площади из-за ДТП. Как сообщает читатель «Фонтанки», там столкнулся автобус с легковушкой, ещё один автобус сломался, и сошёл с рогов троллейбус. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» тоже пишут об этом: «Авео» подлез под автобус, сзади еще рогатый с синим зацепились, пробка — жесть». Пробка на проспекте Стачек и Петергофском шоссе превышает 2 километра.



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По данным ГУП «Горэлектротранс», при движении левое зеркало троллейбуса задел транспорт попутного направления. Троллейбус стоял с 9:35 до 10:19, в это время троллейбусы маршрутов №№ 35 и 45 следовали только до станции метро «Проспект Ветеранов», а № 32 — по своему маршруту (эти троллейбусы имеют увеличенный автономный ход).



ДТП с грузовиком и легковой машиной на проспекте Науки трамваи не задело, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».



Вообще, самыми загруженными магистралями утром, по данным «Яндекса», стали Пискарёвский проспект в центр ( 10 баллов ), Заневский проспект — проспект Косыгина в центр (9 баллов), проспект Славы — Народная улица к Московскому ( 8 баллов ). Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Выборгском шоссе из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного) и на проспекте Обуховской Обороны из центра (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Топ-5 крупнейших пробок:

9:44, внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, 7,5 км (там, напомним, идут дорожные работы),



8:44, Мурманское шоссе и Народная улица до Дальневосточного проспекта, 7,1 км,



8:56, проспект Маршала Блюхера и Кантемировская улица от Пискаревского проспекта до Лесного проспекта, 4,4 км,



9:28, Витебский проспект и Воздухоплавательная улица от Бассейной улицы до Лиговского проспекта, 4,2 км,



9:28, проспект Косыгина и Заневский проспект от улицы Передовиков до моста Александра Невского, 4 км.

