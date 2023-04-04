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    Две аномальные пробки выросли в Петербурге. Они — «родственницы»

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    Транспортный коллапс утром 4 апреля охватил часть Невского района Петербурга. «Яндекс» сообщает о двух аномальных пробках в городе, и обе — там. Пробка на КАД встала, когда большинство горожан ещё спали.

    Скриншот из «Яндекс.Карт»
    Скриншот из «Яндекс.Карт»
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    В 6:36 сервис зафиксировал «рекордно длинную для этого времени пробку» — 4,8 километра на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. К 8:20 она выросла примерно до 6 километров. К 7:36 образовалась «самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю» — на Мурманском шоссе и Народной улице до Дальневосточного проспекта, 7,1 километра.

    Загруженность дорог достигла 6 баллов (что по утрам, как правило, бывает максимальным показателем) раньше обычного — к 8:20.

    Пробка на КАД собирается из-за дорожных работ, вчера так тоже было. На Вантовом мосту меняют деформационный шов на внутреннем кольце, из-за чего закрыты первая и вторая полосы, а на оставшихся двух ограничена скорость. Транспорт с кольца съезжает на Мурманку и Народную, в итоге пробка возникает и там.

    Скриншот из «Яндекс.Карт»
    Скриншот из «Яндекс.Карт»

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