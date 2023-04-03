Петербургу намело пробок на 2 балла больше обычного. КАД продолжает стоять из-за работ на вантовом

Максимальная загруженность дорог в Петербурге утром 3 апреля составила 8 баллов. Это на 2 балла больше обычного для понедельника. Ситуацию на дорогах города осложнила метель, а дорожные работы до сих пор собирают огромную пробку на КАД.



По данным «Яндекс.Пробок», самой загруженной улицей Петербурга утром понедельника стал Пискаревский проспект — там фиксировали максимальные 10 баллов в сторону центра. По «девятке» собрали участки шоссе Революции — Рябовское шоссе и Заневский проспект — проспект Косыгина в центр. Нехарактерно плотно было также на проспекте Обуховской Обороны из центра — 5 баллов вместо обычных трех. А в сторону Синопской набережной движение на Обуховской Обороны замедлял «паровозик» из четырех машин, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».