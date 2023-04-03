Петербургу намело пробок на 2 балла больше обычного. КАД продолжает стоять из-за работ на вантовом

Максимальная загруженность дорог в Петербурге утром 3 апреля составила 8 баллов. Это на 2 балла больше обычного для понедельника. Ситуацию на дорогах города осложнила метель, а дорожные работы до сих пор собирают огромную пробку на КАД.
По данным «Яндекс.Пробок», самой загруженной улицей Петербурга утром понедельника стал Пискаревский проспект — там фиксировали максимальные 10 баллов в сторону центра. По «девятке» собрали участки шоссе Революции — Рябовское шоссе и Заневский проспект — проспект Косыгина в центр. Нехарактерно плотно было также на проспекте Обуховской Обороны из центра — 5 баллов вместо обычных трех. А в сторону Синопской набережной движение на Обуховской Обороны замедлял «паровозик» из четырех машин, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В центре, на пересечении Невского и Лиговского проспектов, столкнулись легковое такси и Renault Sandero, пишут очевидцы в «ДТП и ЧП».
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
А вот каршеринг на улице Грибакиных уже никому не мешал: его водитель «завершил аренду» в дереве на газоне, сообщает участник группы Евген. «Рядом никого», — добавляет он.
Крупнейшая же пробка утра собралась на внутреннем кольце КАД. В 9:58 она тянулась на 11 километров от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Сейчас ее длина составляет порядка 8 километров. На вантовом мосту меняют деформационный шов на внутреннем кольце, из-за чего закрыты первая и вторая полосы, а на оставшихся двух ограничена скорость.
В топ-5 самых больших пробок утра 3 апреля также попали:
- Мурманское шоссе и Народная улица — 10,7 км от АЗС «Несте» до Дальневосточного проспекта;
- Колтушское шоссе, проспект Косыгина и Заневский проспект — 8,3 км от КАД до моста Александра Невского;
- проспект Культуры, Тихорецкий проспект и Политехническая улица — 7,1 км от КАД до площади Мужества;
- улица Руставели и Пискаревский проспект — 6,1 км от Суздальского проспекта до Пискаревского путепровода.