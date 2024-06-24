После перестрелки у российской границы в Абхазии возбуждено уголовное дело

По факту перестрелки на КПП «Псоу» возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия (статьи 99, часть 2, и 117 УК РФ). Прокуратура Гагрского района ведет расследование. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на районную прокуратуру.



Днем 23 июня неизвестные обстреляли автомобиль у российско-абхазской границы и скрылись. По данным МВД, один человек погиб, ранения получили трое, в том числе несовершеннолетняя девочка. Все четверо — местные жители. Ведется розыск причастных к инциденту.

