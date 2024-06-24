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    После перестрелки у российской границы в Абхазии возбуждено уголовное дело

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    2 комментария

    По факту перестрелки на КПП «Псоу» возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия (статьи 99, часть 2, и 117 УК РФ). Прокуратура Гагрского района ведет расследование. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на районную прокуратуру.

    Днем 23 июня неизвестные обстреляли автомобиль у российско-абхазской границы и скрылись. По данным МВД, один человек погиб, ранения получили трое, в том числе несовершеннолетняя девочка. Все четверо — местные жители. Ведется розыск причастных к инциденту.

    Министр внутренних дел республики Роберт Киут рассказал журналисту РИА Новости, что все участники конфликта — граждане Абхазии.

    23 июня стреляли и в Дагестане. Погибли более 15 полицейских и мирные жители.

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    Комментарии 2

    28206267524 Июн 2024 в 09:01
    Дети гор
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