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    На границе России с Абхазией перестрелка. Есть погибший

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    В Гагрском районе Абхазии, недалеко от российско-абхазской границы открыли стрельбу. Один человек погиб, еще трое получили ранения, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Гагрского района 23 июня.

    По предварительной информации, неизвестные обстреляли машину и скрылись. Все четверо пострадавших — местные жители. «Других подробностей пока нет, проводятся мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию», — сообщил собеседник агентства из прокуратуры.

    Он заявил, что ситуация на границе стабильная, инцидент не повлиял на перемещение людей через пограничные пункты.

    Незадолго до этого неизвестные напали на синагогу и церковь в дагестанском Дербенте, погиб один полицейский, еще одного ранили, в церкви убит священник. В Махачкале обстреляли пост ДПС, был убит один сотрудник полиции, еще шестеро — ранены.

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