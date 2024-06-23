На границе России с Абхазией перестрелка. Есть погибший

В Гагрском районе Абхазии, недалеко от российско-абхазской границы открыли стрельбу. Один человек погиб, еще трое получили ранения, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Гагрского района 23 июня.



По предварительной информации, неизвестные обстреляли машину и скрылись. Все четверо пострадавших — местные жители. «Других подробностей пока нет, проводятся мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию», — сообщил собеседник агентства из прокуратуры.

Он заявил, что ситуация на границе стабильная, инцидент не повлиял на перемещение людей через пограничные пункты.