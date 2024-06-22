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    Впечатляющие кадры. В столице Казахстана полыхает 26-этажная жилая высотка

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    Фото: МЧС РК
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    Высотка из 26 этажей загорелась в районе Нура города Астаны. Как сообщает МЧС Казахстана, спасатели эвакуировали из здания восьмерых человек, включая ребенка.

    Местные СМИ публикуют впечатляющие кадры пожара. На них видно, как полыхает наружная обшивка здания. Белый дым виден издалека.

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    Здание расположено по адресу: проспект Туран, 37/9. Как пишет Zakon.kz, речь идет о ЖК Rixos Khan Shatyr Residences. Внутри располагаются не только квартиры, но и административные помещения.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, на месте происшествия создан штаб. Для тушения задействовано 16 единиц техники и 72 человека. Пожарные эвакуировали из многоэтажки 8 человек. Среди них один ребенок. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Фото: МЧС РК

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