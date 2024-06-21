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    Город Энергодар, где находится ЗАЭС, снова попал под обстрел. Поврежден трансформатор

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    Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, снова попал под обстрел, передает вечером 21 июня ТАСС. Повреждена вторая за сутки электроподстанция.

    «ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга". Поврежден трансформатор. Специалисты работают над устранением проблемы», — цитирует агентство сообщение администрации Энергодара.

    Напомним, 19 июня Энергодар и несколько соседних населенных пунктов остались без электричества после попадания украинского беспилотника в подстанцию «Луч». Впрочем, тогда на ЗАЭС заявили, что отключение электричества никак не повлияет на работу станции.

    Напомним, в начале июня глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС «нестабильной». По его словам, частично или полностью поставлены под угрозу все «семь столпов ядерной защиты».

    Гросси отметил, что нападения и частые отключения линий электропередачи за пределами станции из-за военных действий создают «серьезную ситуацию». Тогда он оценивал угрозу крупной ядерной аварии на станции как «вполне реальную».

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