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    Энергодар остался без электричества после удара дрона по подстанции. В городе расположена Запорожская АЭС

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    Город Энергодар и несколько близлежащих населенных пунктов остались вечером 19 июня без электричества после попадания украинского беспилотника в подстанцию «Луч». Об этом местная администрация сообщила в своем телеграм-канале.

    Аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ подтвердила ТАСС и Евгения Яшина, директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции, расположенной в Энергодаре.

    Впрочем, по заявлению администрации и Яшиной, отключение электричества никак не повлияет на работу ЗАЭС.

    В настоящее время специалисты работают над скорейшей подачей электроэнергии жителям.

    В коммюнике конференции в Швейцарии по урегулированию кризиса на Украине один из пунктов был посвящен безопасности использования атомной энергии и ядерных установок: в нем оговаривалось, что украинские атомные электростанции и установки, «в том числе Запорожская АЭС, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», в соответствии с принципами МАГАТЭ.

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