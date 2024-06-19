Энергодар остался без электричества после удара дрона по подстанции. В городе расположена Запорожская АЭС

Город Энергодар и несколько близлежащих населенных пунктов остались вечером 19 июня без электричества после попадания украинского беспилотника в подстанцию «Луч». Об этом местная администрация сообщила в своем телеграм-канале.
Аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ подтвердила ТАСС и Евгения Яшина, директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции, расположенной в Энергодаре.
Впрочем, по заявлению администрации и Яшиной, отключение электричества никак не повлияет на работу ЗАЭС.
В настоящее время специалисты работают над скорейшей подачей электроэнергии жителям.
В коммюнике конференции в Швейцарии по урегулированию кризиса на Украине один из пунктов был посвящен безопасности использования атомной энергии и ядерных установок: в нем оговаривалось, что украинские атомные электростанции и установки, «в том числе Запорожская АЭС, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», в соответствии с принципами МАГАТЭ.