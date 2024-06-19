Энергодар остался без электричества после удара дрона по подстанции. В городе расположена Запорожская АЭС

Город Энергодар и несколько близлежащих населенных пунктов остались вечером 19 июня без электричества после попадания украинского беспилотника в подстанцию «Луч». Об этом местная администрация сообщила в своем телеграм-канале.

Аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ подтвердила ТАСС и Евгения Яшина, директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции, расположенной в Энергодаре.

Впрочем, по заявлению администрации и Яшиной, отключение электричества никак не повлияет на работу ЗАЭС.