    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    756мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.42eur91.45

    Следком предлагает присмотреться к гостю из Палестины. Его подозревают в серийной склонности к насилию

    1472
    4 комментария

    В Петербурге обвиняют в изнасиловании приезжего из Палестины. Пока в деле один эпизод, но в региональном управлении Следственного комитета России подозревают, что ненадолго.

    Фото обвиняемого СК опубликовал 21 июня. Следователи просят присмотреться к восточному гостю. Есть основания полагать, что жертв может быть больше.

    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
    ПоделитьсяПоделиться

    «Расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Палестины. <...> ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями о его преступной деятельности, позвонить по телефонам: 570-66-71, 579-01-17 или 02», — сказано в сообщении.

    Следствие продолжает установление всех обстоятельств совершенного преступления и формирование доказательственной базы по уголовному делу.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала о диком случае во Владивостоке. Там четверо мигрантов были арестованы по обвинению в групповом изнасиловании официантки на популярном общественном пляже. Девушку удерживали под угрозой ножа, кошмар продолжался четыре часа.

    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПалестинецСКРИзнасилование
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close