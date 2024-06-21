Следком предлагает присмотреться к гостю из Палестины. Его подозревают в серийной склонности к насилию

В Петербурге обвиняют в изнасиловании приезжего из Палестины. Пока в деле один эпизод, но в региональном управлении Следственного комитета России подозревают, что ненадолго.
Фото обвиняемого СК опубликовал 21 июня. Следователи просят присмотреться к восточному гостю. Есть основания полагать, что жертв может быть больше.
«Расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Палестины. <...> ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями о его преступной деятельности, позвонить по телефонам: 570-66-71, 579-01-17 или 02», — сказано в сообщении.
Следствие продолжает установление всех обстоятельств совершенного преступления и формирование доказательственной базы по уголовному делу.
Напомним, ранее «Фонтанка» писала о диком случае во Владивостоке. Там четверо мигрантов были арестованы по обвинению в групповом изнасиловании официантки на популярном общественном пляже. Девушку удерживали под угрозой ножа, кошмар продолжался четыре часа.