Следком предлагает присмотреться к гостю из Палестины. Его подозревают в серийной склонности к насилию

В Петербурге обвиняют в изнасиловании приезжего из Палестины. Пока в деле один эпизод, но в региональном управлении Следственного комитета России подозревают, что ненадолго.

Фото обвиняемого СК опубликовал 21 июня. Следователи просят присмотреться к восточному гостю. Есть основания полагать, что жертв может быть больше.