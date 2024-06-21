Никита Белых освободился. Что ждет бывшего губернатора Кировской области?

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу по истечении срока наказания. «Фонтанке» об этом в пятницу, 21 июня, сообщил его адвокат Андрей Грохотов. Рассказываем, что известно об этом деле. Никита Белых родился в 1975 году. Окончил Пермский государственный университет, стал кандидатом экономических и исторических наук. В нулевые годы оказался одним из лидеров партии «Союз правых сил» (СПС). В 2008 году заксобрание Кировской области утвердило Белых на посту главы региона. Его внештатным советником был назначен Алексей Навальный. После истечения срока полномочий стал врио губернатора Кировской области, а в 2014 году победил на прямых выборах главы региона с результатом 69,98%. После задержания по обвинению в получении взятки президент РФ Владимир Путин снял Никиту Белых с должности с формулировкой об «утрате доверия».



Дело Белых Главу Кировской области задержали при участии оперативников ФСБ в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро. Тогда же в отношении него СК возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».



Фото: Следственный комитет Российской Федерации Фото: Следственный комитет Российской Федерации Фото: Следственный комитет Российской Федерации Поделиться Поделиться





Следствие заявило, что Никита Белых получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. Из них 200 тысяч за обещание взять под крыло фирму предпринимателя Альберта Ларицкого, владевшего в 2011–2012 годах ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес». После этого, по версии следствия, тогда еще губернатор Белых попросил 400 тысяч евро у сменившего Ларицкого Юрия Судгаймера. Как говорится в материалах уголовного дела, за эти деньги глава региона дал слово Судгаймеру спасти фирмы от порчи лесных участков и парализации предпринимательской деятельности.



В 2018 году Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Еще ему назначили штраф в размере 48 млн рублей.



Заключение экс-губернатора Еще находясь в СИЗО «Лефортово», бывший глава региона подал просьбу на бракосочетание с Екатериной Рейферт. Брак заключили в СИЗО «Лефортово» в 2017 году, но спустя два года жена Никиты Белых подала заявление на развод. Она объяснила это тем, что заключённый брак теперь «опасен» для бывшего чиновника. Новым избранником стал ее начальник.



После приговора Белых этапировали в колонию строгого режима в Скопинском районе Рязанской области. Здесь он работал библиотекарем, в 2020 году бывшего чиновника перевели в швейный цех, на участок по изготовлению мягких игрушек. Решение было принято после визита в учреждение сотрудников центрального аппарата ФСИН. Им якобы не понравилось привилегированное положение бывшего губернатора, «оборудовавшего в библиотеке колонии шикарную по местным меркам «комнату отдыха».



Автор: Следственный комитет Российской Федерации



Позднее экс-губернатора перевели в СИЗО-1 города Киров из-за рассмотрения нового уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что Никита Белых еще в 2015 году неправомерно распределил кредитные деньги для АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Ущерб оценили в 200 млн рублей. Суд в 2024 году освободил его от наказания по истечении срока давности.



Что дальше ждет Никиту Белых?



Сразу после освобождения бывший губернатор снова предстанет перед судом в качестве подсудимого. Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор бывшему губернатору по делу о превышении полномочий, который обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.

