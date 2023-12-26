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    Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий

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    Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых суд освободил от наказания по делу о превышении полномочий из-за истечения срока давности. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

    Дело о превышении полномочий возбудили в июле 2021 года. Следствие считает, что Белых в 2015 году неправомерно распределил кредитные деньги для АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Ущерб оценивался в 200 млн рублей.

    В начале декабря нынешнего года стало известно, что сторона обвинения запросила экс-губернатору 12 лет лишения свободы. По данным ТАСС, суд приговорил Никиту Белых к двум с половиной годам лишения свободы и освободил от наказания из-за истечения срока давности.

    В настоящее время бывший губернатор Кировской области Никита Белых отбывает восьмилетний срок по делу о получении взятки.

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