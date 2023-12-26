Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых суд освободил от наказания по делу о превышении полномочий из-за истечения срока давности. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Дело о превышении полномочий возбудили в июле 2021 года. Следствие считает, что Белых в 2015 году неправомерно распределил кредитные деньги для АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Ущерб оценивался в 200 млн рублей.



В начале декабря нынешнего года стало известно, что сторона обвинения запросила экс-губернатору 12 лет лишения свободы. По данным ТАСС, суд приговорил Никиту Белых к двум с половиной годам лишения свободы и освободил от наказания из-за истечения срока давности.

