Осужденному экс-губернатору Кировской области Никите Белых запросили 12 лет колонии по новому делу

Сторона обвинения запросила 12 лет бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за злоупотребление полномочиями. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.



«Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в заявлении.



О возбуждении нового уголовного дела в отношении Никиты Белых стало известно в июле 2021 года. Тогда для предъявления обвинения его привезли из колонии в СК.