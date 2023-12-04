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    Осужденному экс-губернатору Кировской области Никите Белых запросили 12 лет колонии по новому делу

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    Сторона обвинения запросила 12 лет бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за злоупотребление полномочиями. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

    «Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в заявлении.

    О возбуждении нового уголовного дела в отношении Никиты Белых стало известно в июле 2021 года. Тогда для предъявления обвинения его привезли из колонии в СК.

    В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-главу региона к восьми годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму около 250 тысяч евро. Мосгорсуд при рассмотрении апелляции снизил дополнительное наказание — штраф — со 100 млн до 48 млн рублей

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