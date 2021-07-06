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Против экс-губернатора Кировской области Белых возбудили новое уголовное дело. Для предъявления обвинения его привезли из колонии в СК

СК возбудил новое уголовное дело в отношении экс-губернатора Кировской области

СК России по Кировской области возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-губернатора субъекта Никиты Белых. Осужденному чиновнику инкриминируют превышение должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба ведомства 6 июля, в 2015-м на тот момент действующий глава области Белых способствовал заключению договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (К.Р.И.К) с одной из компаний региона. Сумма долгового обязательства составила 320 миллионов рублей, деньги должны были вернуть до ноября 2016-го, следует из сообщения на сайте государственного органа.

Автор: пресс-служба СУ СК по Кировской области

Позже во время рабочих совещаний Белых, уверено следствие, поручил распределить эти суммы на нужды отдельных юридических лиц для улучшения их финансового положения. Между тем было известно, что эти действия не соответствуют уставным целям АО «К.Р.И.К», а сами организации не смогут вернуть средства.

В итоге, сообщает СК, деньги так и не были возвращены. Из-за этого после решения Арбитражного суда Кировской области в пользу АО «К.Р.И.К» из бюджета Кировской области взыскали более 202 миллионов рублей, что причинило субъекту материальный ущерб.

На данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Как ранее писала «Фонтанка», в феврале 2018-го Никиту Белых осудили на восемь лет лишения свободы по делу о получении взяток на сумму около 250 тысяч евро. Дополнительным наказанием стал штраф в размере 48 миллионов рублей.

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Комментарии (2)

Печенеги и половцы
Никите здоровья и удачи, желаем!
265947515
Судя по всему он там навсегда. Когда убогая фантазия следствия по изобретению уголовных дел иссякнет его просто расстреляют (опоят - опыт богатый).
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