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    Бывший глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу

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    Бывший глава Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет за взятки, вышел на свободу по истечении срока наказания. Об этом 21 июня рассказал «Фонтанке» его адвокат Андрей Грохотов.

    Сейчас, по его словам, Никита Белых занимается личными делами: семьей, здоровьем. Чувствует он себя нормально, давать интервью в ближайшее время не планирует.

    Напомним, Никита Белых 1 февраля 2018 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. По версии следствия, бывший губернатор Кировской области получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. Из них 200 тысяч — от предпринимателя Альберта Ларицкого в 2011–2012 годах за обещание взять под крыло фирму последнего, а также дать его инвестиционным проектам приоритетный статус.

    После освобождения, как писала «Фонтанка», Никита Белых должен снова предстать перед судом в качестве подсудимого — Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор бывшему губернатору по делу о злоупотреблении полномочиями, который обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.

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