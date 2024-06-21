Бывший глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу

Бывший глава Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет за взятки, вышел на свободу по истечении срока наказания. Об этом 21 июня рассказал «Фонтанке» его адвокат Андрей Грохотов.

Сейчас, по его словам, Никита Белых занимается личными делами: семьей, здоровьем. Чувствует он себя нормально, давать интервью в ближайшее время не планирует.

Напомним, Никита Белых 1 февраля 2018 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. По версии следствия, бывший губернатор Кировской области получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. Из них 200 тысяч — от предпринимателя Альберта Ларицкого в 2011–2012 годах за обещание взять под крыло фирму последнего, а также дать его инвестиционным проектам приоритетный статус.

