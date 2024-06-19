Адвокат Никиты Белых сообщил, когда его подзащитный выйдет из колонии. После освобождения экс-губернатор вновь предстанет перед судом

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выйдет на свободу из СИЗО-1 в Кирове 21 июня. Об этом адвокат осужденного на 8 лет за взятки Белых рассказал сегодня РИА Новости.



Срок экс-губернатора полностью истекает 24 июня, последний день отбывания наказания выпадает на 23 июня — выходной день, следовательно, его могут выпустить 21 июня или 24 июня.

Сразу же после освобождения Никита Белых вновь предстанет перед судом в качестве подсудимого — Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор бывшему губернатору по делу о злоупотреблении полномочиями, который обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.