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    Адвокат Никиты Белых сообщил, когда его подзащитный выйдет из колонии. После освобождения экс-губернатор вновь предстанет перед судом

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    Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выйдет на свободу из СИЗО-1 в Кирове 21 июня. Об этом адвокат осужденного на 8 лет за взятки Белых рассказал сегодня РИА Новости.

    Срок экс-губернатора полностью истекает 24 июня, последний день отбывания наказания выпадает на 23 июня — выходной день, следовательно, его могут выпустить 21 июня или 24 июня.

    Сразу же после освобождения Никита Белых вновь предстанет перед судом в качестве подсудимого — Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор бывшему губернатору по делу о злоупотреблении полномочиями, который обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.

    Напомним, бывший губернатор Кировской области Никита Белых 1 февраля 2018 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей.

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    Никита БелыхСудОсвобождениеЗлоупотребление полномочиями
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