В чемодане пассажира, летевшего из Екатеринбурга в Китай, нашли 14 кг лифчиков

Не самый тривиальный груз обнаружили таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово в чемодане гражданина Китая. Он вез 120 лифчиков своей матери.
Мужчина пытался выехать в Пекин через «зеленый» коридор, сообщает 21 июня пресс-служба ФТС России. При проверке в его чемодане нашли незадекларированную партию бюстгальтеров общим весом 14 килограммов.
Пассажир пояснил, что его мать владеет в Екатеринбурге магазином нижнего белья, и товар принадлежит ей. Изделия он вез в Китай, чтобы обменять на фабрике на такие же, но другого цвета, которые затем собирался ввезти обратно в Россию для продажи. По словам мужчины, он не знал, что нужно декларировать партию.
В отношении гражданина Китая возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование товара по статье 16.2 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией груза.