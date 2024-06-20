Пушистая дипломатия. Что известно о собаках, которых Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину

Президент России Владимир Путин с признательностью принял двух охотничьих собак, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщил 20 июня пресс-секретарь Дмитрий Песков. Собаки породы пхунсан считаются довольно редкими и не все их признают.
«Пхунсаны — охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», — рассказал
Голубев отметил, что сегодня нельзя сказать точно, как проходила селекция этой породы, есть предположение, что пхунсаны появились в 14 веке во времена династии Чосон. В настоящее время собак содержат в частных домах, поскольку представителям этой породы требуется свободное пространство и постоянные физнагрузки. С другой стороны, животные нуждаются в грамотной дрессировке из-за своенравного характера.