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    Пушистая дипломатия. Что известно о собаках, которых Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину

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    Президент России Владимир Путин с признательностью принял двух охотничьих собак, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщил 20 июня пресс-секретарь Дмитрий Песков. Собаки породы пхунсан считаются довольно редкими и не все их признают.

    «Пхунсаны — охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», — рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, собак этой породы редко можно встретить за пределами Северной Кореи, а Международная кинологическая федерация (FCI) вообще не признает данную породу.

    Голубев отметил, что сегодня нельзя сказать точно, как проходила селекция этой породы, есть предположение, что пхунсаны появились в 14 веке во времена династии Чосон. В настоящее время собак содержат в частных домах, поскольку представителям этой породы требуется свободное пространство и постоянные физнагрузки. С другой стороны, животные нуждаются в грамотной дрессировке из-за своенравного характера.

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