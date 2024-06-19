Книги иноагентов предложили передать в спецхран. Идею поддержал комитет Госдумы по культуре

Комитет Госдумы по культуре на заседании 19 июня поддержал законопроект, ограничивающий доступ к книгам авторов, признанных в России иностранными агентами. Их хотят убрать с открытых библиотечных полок и вообще предлагают отправить на специальное хранение.
Вспомнить опыт СССР и передать книги иноагентов в спецхран предложила первый зампред комитета по культуре и одна из авторов законопроекта Елена Драпеко, пишет «Парламентская газета». Спецхран возник в
По словам Драпеко, законопроект предполагает, что книги не будут изымать из библиотек, а только ограничат к ним доступ. «Просто изъять эти книги мы сейчас не имеем права — действует закон о цензуре. Но, выставляя произведения на видном месте в читальном зале, мы пропагандируем этих писателей», — заявила член комитета по культуре Ольга Германова.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в марте. Его поддержали и в петербургском Заксе, а предложение публично раскритиковать инициативу городские депутаты рассматривать не стали. Рассмотреть законопроект в первом чтении планируют в июле 2024 года.