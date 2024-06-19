Книги иноагентов предложили передать в спецхран. Идею поддержал комитет Госдумы по культуре

Комитет Госдумы по культуре на заседании 19 июня поддержал законопроект, ограничивающий доступ к книгам авторов, признанных в России иностранными агентами. Их хотят убрать с открытых библиотечных полок и вообще предлагают отправить на специальное хранение.



Вспомнить опыт СССР и передать книги иноагентов в спецхран предложила первый зампред комитета по культуре и одна из авторов законопроекта Елена Драпеко, пишет «Парламентская газета». Спецхран возник в 20-х годах двадцатого века как специальный раздел в библиотеках, доступ к которому был ограничен. Там хранили нежелательную литературу, а также издания «для служебного пользования» или категории «секретно».