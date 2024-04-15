ЗакС Петербурга поддержал идею ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках

Заксобрание Петербурга поддержало федеральный законопроект, который даст Минкультуры право утверждать порядок выдачи библиотеками книг, авторами которых являются иноагенты. Об этом 15 апреля «Фонтанке» рассказал глава фракции «Яблоко» в парламента Александр Шишлов, который дал отрицательный отзыв за инициативу. Законопроект уже внесен в Госдуму, его авторами являются несколько депутатов, в том числе, Елена Драпеко, представляющая Петербург. В пояснительной записке указано, что сейчас в общедоступных библиотеках свободно размещаются документы, созданные иноагентами, а также лицами, включенными в переченьорганизаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

«Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документах (книгам)», — говорится в тексте документа.



Так как законопроект касается предмета совместного ведения федеральных и региональных властей, он был разослан в субъекты для отзывов. В петербургском Заксобрании его в заочном режиме рассмотрела комиссия по культуре, членом которой является Шишлов.



Депутат сравнил инициативу со спецхранами, существовавшими в библиотеках в СССР.



«Полагаю, что законопроектом фактически открывается возможность для введения политической цензуры, запрещенной частью 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации», — говорится в отзыве на инициативу, которую Шишлов направил председателю комиссии по культуре Юрию Авдееву.



Глава фракции «Яблоко» напомнил, что Конституционный суд уже озвучивал свою позицию, согласно которой «организация, выполняющая функции иностранного агента, не может ставится в дискриминационное положение по сравнению с иными некоммерческими организациями», а по определению суда, эта правовая позиция применима и к иноагентам-физлицам.

