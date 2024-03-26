В российских библиотеках могут изменить порядок выдачи книг, авторами которых являются иноагенты

В российских библиотеках могут изменить порядок выдачи книг, авторы которых признаны иностранными агентами. Такой законопроект сегодня, 26 марта, внесли на рассмотрение Госдумы.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас произведения, созданные иноагентами или лицами, причастными к экстремизму, хранятся в свободном доступе на полках.
«Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)», — сказано в тексте записки.
Авторами законопроекта выступили члены комитета ГД по культуре, в том числе глава комитета Елена Ямпольская, уточняет РИА Новости.
В соответствии с проектом предполагается, что порядок формирования списка произведений иноагентов или авторов, включенных в реестр экстремистов и террористов, определит Министерство культуры РФ.