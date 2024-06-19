    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    758мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.04eur93.3

    В Петербурге пока солнечно, но готовьтесь к сложной погоде

    8668
    2 комментария
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Среда, 19 июня, в Петербурге начинается с ясной погоды, но зонтики сегодня точно понадобятся.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе будет облачно с прояснениями, во второй половине дня дожди, местами ливни. Ветер западный, умеренный. Воздух прогреется до 21–23 градусов.

    Погоду в регионе формирует передняя часть циклонического вихря, приближающегося с запада. В течение дня он будет постепенно уплотнять облака и ближе к вечеру принесёт осадки. Атмосферное давление будет активно падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В четверг, как ожидается, дожди могут быть ночью, а днем прекратятся, при этом станет прохладнее — 18–19 градусов.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close