В Петербурге пока солнечно, но готовьтесь к сложной погоде

Среда, 19 июня, в Петербурге начинается с ясной погоды, но зонтики сегодня точно понадобятся.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе будет облачно с прояснениями, во второй половине дня дожди, местами ливни. Ветер западный, умеренный. Воздух прогреется до 21–23 градусов.
Погоду в регионе формирует передняя часть циклонического вихря, приближающегося с запада. В течение дня он будет постепенно уплотнять облака и ближе к вечеру принесёт осадки. Атмосферное давление будет активно падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В четверг, как ожидается, дожди могут быть ночью, а днем прекратятся, при этом станет прохладнее — 18–19 градусов.