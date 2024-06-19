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    Резервуар с нефтепродуктами в Азове после атаки БПЛА горит уже больше суток

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    Фото: МЧС
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    В городе Азове Ростовской области больше суток продолжает гореть резервуар с нефтепродуктами, который вспыхнул вчера ночью после атаки БПЛА. Сегодня утром, 19 июня в 5:30, пожар удалось локализовать — на площади 3 200 квадратных метров, сообщает областное ГУ МЧС.

    Ночью 18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после атаки беспилотника в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. По данным РИА Новости, нефтебазу атаковали четыре летательных аппарата. Работали 49 единиц техники и около 200 специалистов, для тушения прибыл пожарный поезд. Никто не пострадал. «Фонтанка» показывала видео мощного пожара.

    Фото: МЧС

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