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    Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов

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    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов. Такое предложение омбудсмен выдвинула Министерству юстиции РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, говорится в ее докладе.

    «...Рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться в роддоме вместе с ребенком в течение не менее пяти дней», — уточняется в предложении.

    Помимо этого Москалькова обратилась к Минюсту и предложила разрешить «осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка при исправительной колонии, выезд для ухода за заболевшим ребенком», если его кладут в стационар больницы.

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