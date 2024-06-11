Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала не разлучать осужденных женщин с ребенком после родов. Такое предложение омбудсмен выдвинула Министерству юстиции РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, говорится в ее докладе.



«...Рассмотреть вопрос о разрешении заключенным и осужденным женщинам после родов оставаться в роддоме вместе с ребенком в течение не менее пяти дней», — уточняется в предложении.



Помимо этого Москалькова обратилась к Минюсту и предложила разрешить «осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка при исправительной колонии, выезд для ухода за заболевшим ребенком», если его кладут в стационар больницы.

