Аэропорт Элисты заработал после долгого периода ограничений

Сегодня, 28 мая, аэропорт Элисты возобновляет работу после долгого перерыва, связанного с ограничениями на фоне СВО, сообщает РИА Новости.
Первый рейс отправится в Москву, его выполнит авиакомпания Red Wings. Пассажиры уже ждут посадку.
В апреле Росавиация анонсировала возобновление полетов 3 мая, но открытие перенесли.
После начала спецоперации Росавиация ввела и регулярно продлевала запрет на полеты в аэропорты южной и центральной частей России. Сейчас Росавиация ограничивает полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.