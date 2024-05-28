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    Аэропорт Элисты заработал после долгого периода ограничений

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    Сегодня, 28 мая, аэропорт Элисты возобновляет работу после долгого перерыва, связанного с ограничениями на фоне СВО, сообщает РИА Новости.

    Первый рейс отправится в Москву, его выполнит авиакомпания Red Wings. Пассажиры уже ждут посадку.

    В апреле Росавиация анонсировала возобновление полетов 3 мая, но открытие перенесли.

    После начала спецоперации Росавиация ввела и регулярно продлевала запрет на полеты в аэропорты южной и центральной частей России. Сейчас Росавиация ограничивает полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.

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    ЭлистаОграничение полетовРосавиация
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