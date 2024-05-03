Открытие аэропорта Элисты перенесли. Он должен был начать работу 3 мая

Аэропорт в столице Калмыкии Элисте откроется для полетов после майских праздников. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на власти региона. Ранее заявлялось, что полеты будут возобновлены 3 мая.

«Сегодня рейсов не будет. Возможно, после майских праздников», — заявили в пресс-службе главы Калмыкии.

После начала специальной военной операции Росавиация ввела и неоднократно продлевала запрет на полеты в аэропорты ряда регионов юга и центральной части России. С января 2023 года информацию о продлении запрета полетов публикуют сами региональные аэропорты. Элиста должна была стать первым городом, в котором ограничения на работу аэропортов будут сняты: сейчас Росавиация ограничивает полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.