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    Открытие аэропорта Элисты перенесли. Он должен был начать работу 3 мая

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    Аэропорт в столице Калмыкии Элисте откроется для полетов после майских праздников. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на власти региона. Ранее заявлялось, что полеты будут возобновлены 3 мая.

    «Сегодня рейсов не будет. Возможно, после майских праздников», — заявили в пресс-службе главы Калмыкии.

    После начала специальной военной операции Росавиация ввела и неоднократно продлевала запрет на полеты в аэропорты ряда регионов юга и центральной части России. С января 2023 года информацию о продлении запрета полетов публикуют сами региональные аэропорты. Элиста должна была стать первым городом, в котором ограничения на работу аэропортов будут сняты: сейчас Росавиация ограничивает полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.

    Возможность безопасного выполнения полетов из Элисты была подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

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