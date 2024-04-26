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    В Элисте возобновляет работу аэропорт, закрытый с февраля 2022 года

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    Международный аэропорт в столице Калмыкии городе Элисте, приостановивший работу с 24 февраля 2022 года, вновь откроется для полетов. Воздушная гавань начнет работу с 3 мая и будет принимать и отправлять самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00 часов.

    Фото: Росавиация
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    Аэродром может выполнять 12 взлетно-посадочных операций в час. Пропускная способность составляет около ста пассажиров в час, сообщает 26 апреля Росавиация.

    Вся инфраструктура аэропорта находится в рабочем состоянии. Для поддержки в период его временного закрытия правительство России выделило 134,6 млн рублей субсидий.

    Безопасность работы подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. В сентябре 2023 года в аэропорту завершили капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2 130 квадратных метров.

    Фото: Росавиация

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