    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    769мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur97.1

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Дарим самые красивые кадры Петербурга на День города. Подборка заставок на смартфон и рабочий стол

    2480
    1 комментарий

    Петербург 27 июня празднует 321-летие со дня своего основания. Это важный день для его жителей и тех, кто влюблен в самый прекрасный город на Земле.

    В честь праздника мы дарим читателям подборку обоев на смартфоны и рабочие столы ваших компьютеров — в лучших кадрах фотокорреспондентов «Фонтанки». Пусть эти заставки каждый день напоминают вам о прекрасном месте, в котором вы живете или хотя бы раз бывали.

    ПоделитьсяПоделиться

    Наш город красив в любое время года и суток. В подборке вы найдете кадры весеннего и зимнего, рассветного и закатного Петербурга.

    Обои на смартфон ищите здесь, а заставки на рабочий стол компьютератут. Скачивайте фотографии, устанавливайте обои, делитесь скриншотами в соцсетях! И изучайте любимый город, гуляя по маршрутам «(От)Личного Петербурга».

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close