Дарим самые красивые кадры Петербурга на День города. Подборка заставок на смартфон и рабочий стол

Петербург 27 июня празднует 321-летие со дня своего основания. Это важный день для его жителей и тех, кто влюблен в самый прекрасный город на Земле.



В честь праздника мы дарим читателям подборку обоев на смартфоны и рабочие столы ваших компьютеров — в лучших кадрах фотокорреспондентов «Фонтанки». Пусть эти заставки каждый день напоминают вам о прекрасном месте, в котором вы живете или хотя бы раз бывали.