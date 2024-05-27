Дарим самые красивые кадры Петербурга на День города. Подборка заставок на смартфон и рабочий стол

Петербург 27 июня празднует 321-летие со дня своего основания. Это важный день для его жителей и тех, кто влюблен в самый прекрасный город на Земле.
В честь праздника мы дарим читателям подборку обоев на смартфоны и рабочие столы ваших компьютеров — в лучших кадрах фотокорреспондентов «Фонтанки». Пусть эти заставки каждый день напоминают вам о прекрасном месте, в котором вы живете или хотя бы раз бывали.
Наш город красив в любое время года и суток. В подборке вы найдете кадры весеннего и зимнего, рассветного и закатного Петербурга.
Обои на смартфон ищите здесь, а заставки на рабочий стол компьютера — тут. Скачивайте фотографии, устанавливайте обои, делитесь скриншотами в соцсетях! И изучайте любимый город, гуляя по маршрутам «(От)Личного Петербурга».