Полиция Гатчины поймала главу стройфирмы, который помог сотням мигрантов с фальшивой пропиской

В Гатчине 52-летнего руководителя строительной фирмы заподозрили в незаконной легализации мигрантов на территории России. Мужчина задержан.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в субботу, 25 мая, предприниматель зарегистрировал фирму, получил на «Госуслугах» электронную подпись и с декабря 2023 по февраль 2024 года подавал сведения о регистрации мигрантов по адресу несуществующего хостела. За «услугу» с каждого иностранца взималось по 3 тысячи рублей. По данным полиции, фирма легализовала незаконное пребывание нескольких сотен иностранных граждан.
Главу фирмы задержали в качестве подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ). Полицейское следствие устанавливает другие эпизоды противоправной деятельности предпринимателя.
Накануне суд арестовал арендатора дома в Истре, где сгорели 8 человек. По версии следствия, фигурант арендовал дом якобы для собственного проживания, но вместо этого заселил туда нелегальных мигрантов.