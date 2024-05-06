Бывший глава МВД Украины Аваков* объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* (внесен в реестр террористов и экстремистов), бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця, а также бывших глав МИД и СНБО Украины Павла Климкина и Алексея Данилова.



Аваков возглавлял украинское МВД в 2014–2021 годах, до этого был депутатом Верховной рады и председателем Харьковской областной администрации. В 2018 году он обвинялся в России в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательных прав на выборах президента. В 2022 году глава СК РФ Александр Бастрыкин перечислил его среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.

