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    Бывший глава МВД Украины Аваков* объявлен в розыск в России

    1429
    5 комментариев

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* (внесен в реестр террористов и экстремистов), бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця, а также бывших глав МИД и СНБО Украины Павла Климкина и Алексея Данилова.

    Аваков возглавлял украинское МВД в 2014–2021 годах, до этого был депутатом Верховной рады и председателем Харьковской областной администрации. В 2018 году он обвинялся в России в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательных прав на выборах президента. В 2022 году глава СК РФ Александр Бастрыкин перечислил его среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.

    Юрий Стець был главой украинского министерства информационной политики в 2014–2019 годах, до этого — депутатом Верховной рады.

    В мае российское МВД также объявило в розыск украинских лидеров: президента Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, бывшего и. о. министра обороны Михаила Коваля.

    * внесен в России в реестр террористов и экстремистов.

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    Комментарии 5

    06 Мая 2024 в 08:56
    Цирк шапито!
    +2−0
    DanCitizen06 Мая 2024 в 08:13
    🤡
    +3−0
    Guddd-Head06 Мая 2024 в 08:10
    🤡
    +4−0
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