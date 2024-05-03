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    Парады на День Победы пройдут в 25 городах России

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    Парады на День Победы, 9 мая, пройдут в 25 городах. В мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по всей стране будут задействованы примерно 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники и оружия. Об этом 3 мая сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

    «Несколько слов о подготовке к военным парадам. Они пройдут в 7 городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий», — сказал Шойгу.

    В 314 населенных пунктах состоятся торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как пройдет День Победы в Санкт-Петербурге. Зрителей ждут военный парад, показ ретро-автомобилей, концерты и многое другое.

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