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    Суд в России впервые присудил компенсацию за кражу рилса в Instagram*

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    В России впервые вынесли приговор по делу о незаконном использовании рилса в социальных сетях. Как сообщили 2 мая в РБК, в результате блогеру придется выплатить компенсацию в размере 300 тыс. рублей.

    Отмечается, что блогер опубликовал видео под названием «что делать после погашения ипотеки», которое набрало 11 млн просмотров. Вскоре на ту же тему выпустил ролик другой блогер, который предоставляется услуги риелтора.

    Как отметили юристы истца, ролик был полностью скопирован. В результате суд вс встал на сторону автора первоисточника и присудил компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Причем отмечается, что указанная сумма — это не штраф, а компенсация за незаконное использование рилса.

    Напомним, на фоне этого решения суда депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин предложил запретить рекламу и любые публичные упоминания названий запрещенных в РФ социальных сетей.

    * — соцсеть запрещена на территории РФ

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