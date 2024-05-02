«В довесок»: депутат Госдумы предложил запретить рекламу и упоминание запрещенных соцсетей

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин предложил запретить рекламу и любые публичные упоминания названий запрещенных в РФ социальных сетей. Об этом стало известно 2 мая из телеграм-канала парламентария.
«В довесок к технической блокировке доступа к Instagram* и Facebook* необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, а в частности — любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться (чем сейчас злоупотребляют многие звезды шоу-бизнеса, не понимая, какие риски это несет для их аудитории)», — написал Горелкин.
Поводом для проявления инициативы стало вынесенное российским судом решение оштрафовать человека на 300 тысяч рублей за кражу идеи «рилса»: свой контент риелтор из Подмосковья увидела у конкурента, когда скролила ленту. Комментируя этот случай, депутат написал: «Ощущение некоей противоестественности не покидает: почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды осознанно обходят ограничения, введенные государством? И какой сигнал при этом получает общество?»
Ранее он же заявил, что блокировка YouTube в России в настоящее время невозможна, потому что сервис остается для россиян основным видеохостингом и у него нет российской альтернативы.
* — социальные сети запрещены в России