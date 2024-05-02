«В довесок»: депутат Госдумы предложил запретить рекламу и упоминание запрещенных соцсетей

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин предложил запретить рекламу и любые публичные упоминания названий запрещенных в РФ социальных сетей. Об этом стало известно 2 мая из телеграм-канала парламентария.

«В довесок к технической блокировке доступа к Instagram* и Facebook* необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, а в частности — любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться (чем сейчас злоупотребляют многие звезды шоу-бизнеса, не понимая, какие риски это несет для их аудитории)», — написал Горелкин.