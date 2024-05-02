    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, ю-з

    769мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur98.03

    «В довесок»: депутат Госдумы предложил запретить рекламу и упоминание запрещенных соцсетей

    1351
    8 комментариев

    Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин предложил запретить рекламу и любые публичные упоминания названий запрещенных в РФ социальных сетей. Об этом стало известно 2 мая из телеграм-канала парламентария.

    «В довесок к технической блокировке доступа к Instagram* и Facebook* необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, а в частности — любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться (чем сейчас злоупотребляют многие звезды шоу-бизнеса, не понимая, какие риски это несет для их аудитории)», — написал Горелкин.

    Поводом для проявления инициативы стало вынесенное российским судом решение оштрафовать человека на 300 тысяч рублей за кражу идеи «рилса»: свой контент риелтор из Подмосковья увидела у конкурента, когда скролила ленту. Комментируя этот случай, депутат написал: «Ощущение некоей противоестественности не покидает: почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды осознанно обходят ограничения, введенные государством? И какой сигнал при этом получает общество?»

    Ранее он же заявил, что блокировка YouTube в России в настоящее время невозможна, потому что сервис остается для россиян основным видеохостингом и у него нет российской альтернативы.

    * — социальные сети запрещены в России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Антон ГорелкинЗапрет соцсетейБлокировка
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close