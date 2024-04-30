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    «Уравнение без решения»: в Госдуме прокомментировали возможность блокировки YouTube в России

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    Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, без объяснения причин удалил ещё несколько российских каналов, среди которых оказались «Свидетели и Гогуа», «Телега Шоу» и «Сорян, это пранк». Об этом сообщил 30 апреля в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    Комментируя это решение сервиса, Горелкин заявил, что блокировка американской платформы в качестве ответной меры в настоящее время невозможна, потому что YouTube остается для россиян основным видеохостингом. «Блокировка YouTube — уравнение, у которого нет решения. Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы», — пишет зампред комитета Госдумы по информационной политике.

    Далее, рассуждая о возможных сценариях блокировки сервиса, он отмечает, что «правовые основания для этого есть», но «российским платформам нужно привыкнуть к мысли, что конкуренция с YouTube — глубоко убыточная история с точки зрения бизнеса. И денег потребуется много: на гонорары для авторов, на технологическое развитие, на отказ от рекламных вставок».

    Горелкин выразил мнение, что «у нас слишком много видеохостингов, тогда как для борьбы с YouTube нужна консолидация. Я убежден, что сложение наработок российских компаний в итоге сможет привести к замещению YouTube не только на территории России, но и подарить возможность публиковать и смотреть видео без американской цензуры жителям дружественных стран. И в таком проекте наше государство наверняка будет очень заинтересовано».

    Ранее Роскомнадзор попросили рассмотреть возможность блокировки TikTok в России — ради помощи российским соцсетям.

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    Антон ГорелкинYouTube
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