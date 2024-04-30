«Уравнение без решения»: в Госдуме прокомментировали возможность блокировки YouTube в России

Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, без объяснения причин удалил ещё несколько российских каналов, среди которых оказались «Свидетели и Гогуа», «Телега Шоу» и «Сорян, это пранк». Об этом сообщил 30 апреля в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Комментируя это решение сервиса, Горелкин заявил, что блокировка американской платформы в качестве ответной меры в настоящее время невозможна, потому что YouTube остается для россиян основным видеохостингом. «Блокировка YouTube — уравнение, у которого нет решения. Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы», — пишет зампред комитета Госдумы по информационной политике.