РКН рассмотрит возможность блокировки TikTok в России — ради помощи российским соцсетям

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) рассматривает возможность блокировки сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok. Об этом стало известно 16 апреля из сообщения РИА Новости.

Как следует из публикации, в РКН направила обращение российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, ранее, например, требовавшая обязать зарубежные видеосервисы, включая YouTube, разъяснять причины блокировки или удаления ролика. На этот раз представители АППСИМ заверили Роскомнадзор, что блокировка TikTok «позволит нарастить аудиторию» его российским аналогам — «ВКонтакте Видео», Yappi, «Дзену» и прочим.