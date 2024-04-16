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    РКН рассмотрит возможность блокировки TikTok в России — ради помощи российским соцсетям

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    Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) рассматривает возможность блокировки сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok. Об этом стало известно 16 апреля из сообщения РИА Новости.

    Как следует из публикации, в РКН направила обращение российская Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, ранее, например, требовавшая обязать зарубежные видеосервисы, включая YouTube, разъяснять причины блокировки или удаления ролика. На этот раз представители АППСИМ заверили Роскомнадзор, что блокировка TikTok «позволит нарастить аудиторию» его российским аналогам — «ВКонтакте Видео», Yappi, «Дзену» и прочим.

    Между тем еще в марте прошлого года TikTok объявил о прекращении распространения нового контента в России из-за закона о фейках, который ввел административную ответственность за распространение недостоверных сведений о действиях ВС РФ.

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