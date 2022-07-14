TikTok сообщил, что не планирует снимать ограничения на работу в РФ

Соцсеть TikTok не планирует снимать ограничения на работу в России. Пользователи из России по-прежнему не смогут публиковать новые видео. Об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Ранее телеканал «360» рассказал со ссылкой на источник, что TikTok планирует 27 сентября снять ограничения для россиян.

Сервис не уходил из России, но заблокировал возможность россиянам выкладывать новые видеоролики. Сейчас российские пользователи могут по-прежнему смотреть ролики иностранных блогеров.