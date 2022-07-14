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    «360»: TikTok снимет все ограничения для россиян 27 сентября

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    Китайская социальная сеть TikTok может убрать все ограничения для постинга в России с 27 сентября. Об этом 14 июля сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, близкий к компании.

    Официальных подтверждений этой информации нет. На сайте TikTok последнее сообщение появилось 17 февраля.

    Сервис не уходил из России, но заблокировал возможность россиянам выкладывать новые видеоролики. Сейчас российские пользователи могут по-прежнему смотреть ролики иностранных блогеров.

    Напомним, в начале марта TikTok объявил о прекращении распространения нового контента в России из-за закона о фейках, который ввел административную ответственность за распространение недостоверных сведений о действиях ВС РФ.

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