«360»: TikTok снимет все ограничения для россиян 27 сентября

Китайская социальная сеть TikTok может убрать все ограничения для постинга в России с 27 сентября. Об этом 14 июля сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, близкий к компании.



Официальных подтверждений этой информации нет. На сайте TikTok последнее сообщение появилось 17 февраля.

Сервис не уходил из России, но заблокировал возможность россиянам выкладывать новые видеоролики. Сейчас российские пользователи могут по-прежнему смотреть ролики иностранных блогеров.