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    Не ловись, рыбка. Суд на Дальнем Востоке взыскал 17 миллиардов с «крабовых королей»

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    На Дальнем Востоке арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и взыскал с рыбопромышленников 17,4 млрд рублей за незаконную ловлю. Об этом 2 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

    Ранее источник информагентства в правоохранительных органах сообщал, что Генпрокуратура намерена взыскать с 31 компании и 29 человек, среди которых «крабовые короли» Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, сотни миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке.

    Среди тех, к кому подан был иск: Дмитрий Дремлюга, Алёна Дремлюга, Юрий Далишнев и другие. Второй иск подан в том числе к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову и другим. Среди компаний, которые занимались незаконной ловлей: ООО «Монерон», ООО «Приморская рыболовная компания» и ООО «Аквамарин».

    «Взыскать солидарно с Дремлюги Д. В. (и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 млрд рублей», — цитирует РИА Новости решение суда.

    Также суд признал недействительными и ничтожными договоры «о закреплении доли квот на вылов краба», которые ранее были заключены между Федеральным агентством по рыболовству и компаниями-ответчиками.

    В марте рыбопромышленника Олега Кана, которого называют дальневосточным «крабовым королем», объявили в розыск по делу об убийстве и контрабанде на 2,6 млрд рублей, однако адвокаты попросили закрыть дело, заявив, что он якобы скончался. В декабре 2018 года Кан, по данным СМИ, покинул Россию после обысков в своем окружении. Весной 2020 года он написал письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину — «Фонтанка» рассказывала об этом.

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