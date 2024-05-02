Не ловись, рыбка. Суд на Дальнем Востоке взыскал 17 миллиардов с «крабовых королей»

На Дальнем Востоке арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и взыскал с рыбопромышленников
Ранее источник информагентства в правоохранительных органах сообщал, что Генпрокуратура намерена взыскать с 31 компании и
Среди тех, к кому подан был иск: Дмитрий Дремлюга, Алёна Дремлюга, Юрий Далишнев и другие. Второй иск подан в том числе к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову и другим. Среди компаний, которые занимались незаконной ловлей: ООО «Монерон», ООО «Приморская рыболовная компания» и ООО «Аквамарин».
«Взыскать солидарно с
Также суд признал недействительными и ничтожными договоры «о закреплении доли квот на вылов краба», которые ранее были заключены между Федеральным агентством по рыболовству и компаниями-ответчиками.
В марте рыбопромышленника Олега Кана, которого называют дальневосточным «крабовым королем», объявили в розыск по делу об убийстве и контрабанде на