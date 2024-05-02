Не ловись, рыбка. Суд на Дальнем Востоке взыскал 17 миллиардов с «крабовых королей»

На Дальнем Востоке арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и взыскал с рыбопромышленников 17,4 млрд рублей за незаконную ловлю. Об этом 2 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.



Ранее источник информагентства в правоохранительных органах сообщал, что Генпрокуратура намерена взыскать с 31 компании и 29 человек , среди которых «крабовые короли» Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, сотни миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке.



Среди тех, к кому подан был иск: Дмитрий Дремлюга, Алёна Дремлюга, Юрий Далишнев и другие. Второй иск подан в том числе к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову и другим. Среди компаний, которые занимались незаконной ловлей: ООО «Монерон», ООО «Приморская рыболовная компания» и ООО «Аквамарин».

