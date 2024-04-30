Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам колонии за оскорбление президента страны Шавката Мерзиёева — сообщило 30 апреля РИА Новости. Мужчина год назад раскритиковал в интернете участие главы государства в московском Параде Победы.
«Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи «посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление». Он приговорен к пяти годам лишения свободы», — цитируют РИА Новости пресс-службу Наманганского городского суда.
Пять лет колонии — максимально возможное наказание за публичное оскорбление президента в Узбекистане.
Осуждённому на момент совершения преступления было 28 лет. Как сообщает пресс-служба суда, год назад он разместил на своей личной страничке в соцсетях скриншоты публикаций узбекистанских СМИ о предстоящем участии Мерзиёева в московском Параде Победы 9 мая 2023. Рядом молодой человек оставил подпись, критикующую этот политический жест. В последствии правоохранители и суд расценили высказывание как оскорбительное.
В уголовную ст. 158 УК («Посягательства на президента Республики Узбекистан») были внесены изменения весной 2021 года. Именно с того момента в нее была включена уголовная ответственность за оскорбление президента в интернете. Возможные виды наказаний включают в себя исправительные работы, ограничение свободы или тюремный срок до пяти лет.
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Житель Узбекистана получил пять лет колонии за оскорбление президента. Мужчина критиковал участие главы государства в Параде Победы
Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам колонии за оскорбление президента страны Шавката Мерзиёева — сообщило 30 апреля РИА Новости. Мужчина год назад раскритиковал в интернете участие главы государства в московском Параде Победы.
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