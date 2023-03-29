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    Жителя Перми оштрафовали за оскорбление президента

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    В Перми общественного деятеля оштрафовали за оскорбление президента России. Мужчину суд признал виновным в мелком хулиганстве (ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ). Отмечается, что подобное он совершает не впервые.

    Как пишет 29 марта региональное управление ФССП, пост мужчины в социальной сети прошел лингвистическую экспертизу. Она показала, что автор позволил себе оскорбить честь и достоинство главы государства и дать необоснованную негативную оценку его личностных качеств.

    Суд учел, что мужчину уже неоднократно привлекали к ответственности за такие сообщения, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, который тот оплатил в установленный законом срок.

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