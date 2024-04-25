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    Власти РФ направили ноту Турции из-за недопуска россиян на рейсы в Латинскую Америку

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    Посольство России направило ноту в МИД Турции по поводу транзита российских туристов в страны Латинской Америки. Об этом 25 апреля в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается», — сообщила Мария Захарова.

    По ее словам, Генконсульство РФ в Стамбуле в последнее время фиксирует случаи отказов российским гражданам в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелете через Стамбул в Аргентину, Бразилию и другие страны Латинской Америки.

    К обязательным требованиям для въезда в указанные страны относятся:

    • наличие у пассажира единого сквозного номера бронирования авиабилета по маршруту туда-обратно, к примеру Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Стамбул — Москва;
    • помимо ручной клади, наличие багажа;
    • подтверждение цели поездки (работа, обучение, туризм) с помощью соответствующих документов, которые должны быть нотариально заверены, переведены на английский язык;
    • наличие у пассажира кредитных карт, денежных средств;
    • готовность дать четкие ответы относительно цели поездки;
    • наличие в системе авиакомпании «Окей ту борд» — подтверждение, получаемое авиакомпанией от страны следования.

    МИД России рекомендует гражданам ориентироваться на информацию, размещенную на официальных интернет-ресурсах посольства и генконсульства.

    В этом году участились случаи недопуска россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в страны Латинской Америки. Российское посольство в Анкаре утверждает, что представители турецкой стороны не дают «внятной реакции» на происходящее. Turkish Airlines отреагировала на скандал, опубликовав памятку на русском языке о транзите через Стамбул в Латинскую Америку. Также авиаперевозчик остановил продажу билетов из РФ в Мексику.

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    МИД России
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