Власти РФ направили ноту Турции из-за недопуска россиян на рейсы в Латинскую Америку

Посольство России направило ноту в МИД Турции по поводу транзита российских туристов в страны Латинской Америки. Об этом 25 апреля в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается», — сообщила Мария Захарова.

По ее словам, Генконсульство РФ в Стамбуле в последнее время фиксирует случаи отказов российским гражданам в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелете через Стамбул в Аргентину, Бразилию и другие страны Латинской Америки.