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    Посольство РФ не получило «внятной реакции» на ситуацию с недопуском россиян на транзитные рейсы

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    3 комментария

    Российские дипломаты в Турции все еще не получили «внятной реакции» от турецкой стороны на недопуск некоторых россиян на транзитные рейсы в страны Латинской Америки. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

    В диппредставительстве отметили, что сотрудники авиакомпании «Турецкие авиалинии», отказывая в допуске на борт, порой ведут себя не вполне корректно.

    «Проблема существует, и проблема серьезная. Причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность. Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации. Посольство со своей стороны обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено», — рассказали в посольстве.

    По словам российских дипломатов, Турция озвучивает разные причины такой ситуации, но в основном все сводится к тому, что страны Латинской Америки будто бы диктуют жесткие требования, касающиеся россиян. Это и наличие обратного билета, достаточное количество денег, подтверждение брони, если поездка не туристическая, и так далее. На сайте «Турецких авиалиний» эти сведения есть, однако не на русском языке. В российском посольстве советуют согражданам дважды подумать, прежде чем воспользоваться услугами этой авиакомпании.

    Утром во вторник дипмиссия обещает опубликовать на своих ресурсах рекомендации для российских граждан, которых ущемляют в аэропортах Турции. В случае неприятных ситуаций туристов просят связываться с посольством в Анкаре и генконсульством в Стамбуле.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что некоторые российские туристы не могут попасть на рейсы, следующие в страны Латинской Америки. Так, петербуржец Глеб потратил сбережения на поездку своей мечты, но сотрудники службы безопасности от «Турецких авиалиний» нарушили его планы.

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    ТурцияАвиарейсы
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    Комментарии 3

    Akabos22 Апр 2024 в 20:45
    "наличие обратного билета, достаточное количество денег, подтверждение брони"(с) - а что в этом "жесткого" - нормальные требования!
    Люди считают: если страна безвизовая, то и документов никаких не надо, но у всех стран есть требования к документам при въезде, вплоть до справки о наличии прививки от некоторых заболеваний. А минимальный список большинства стран так и выглядит: обратный билет, бронь жилья, бабки(некоторые страны указывают минимальное количество на каждые сутки), страховка. + от надо иметь четкую и понятную "легенду", объясняющие планы визита.
    +0−0
    alexadmin22 Апр 2024 в 20:30
    Можно предугадать какую реакцию они получили: "Потому что идите ****, вот почему."
    +2−0
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