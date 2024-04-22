Посольство РФ не получило «внятной реакции» на ситуацию с недопуском россиян на транзитные рейсы

Российские дипломаты в Турции все еще не получили «внятной реакции» от турецкой стороны на недопуск некоторых россиян на транзитные рейсы в страны Латинской Америки. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.
В диппредставительстве отметили, что сотрудники авиакомпании «Турецкие авиалинии», отказывая в допуске на борт, порой ведут себя не вполне корректно.
«Проблема существует, и проблема серьезная. Причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность. Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации. Посольство со своей стороны обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено», — рассказали в посольстве.
По словам российских дипломатов, Турция озвучивает разные причины такой ситуации, но в основном все сводится к тому, что страны Латинской Америки будто бы диктуют жесткие требования, касающиеся россиян. Это и наличие обратного билета, достаточное количество денег, подтверждение брони, если поездка не туристическая, и так далее. На сайте «Турецких авиалиний» эти сведения есть, однако не на русском языке. В российском посольстве советуют согражданам дважды подумать, прежде чем воспользоваться услугами этой авиакомпании.
Утром во вторник дипмиссия обещает опубликовать на своих ресурсах рекомендации для российских граждан, которых ущемляют в аэропортах Турции. В случае неприятных ситуаций туристов просят связываться с посольством в Анкаре и генконсульством в Стамбуле.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что некоторые российские туристы не могут попасть на рейсы, следующие в страны Латинской Америки. Так, петербуржец Глеб потратил сбережения на поездку своей мечты, но сотрудники службы безопасности от «Турецких авиалиний» нарушили его планы.