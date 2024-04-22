Посольство РФ не получило «внятной реакции» на ситуацию с недопуском россиян на транзитные рейсы

Российские дипломаты в Турции все еще не получили «внятной реакции» от турецкой стороны на недопуск некоторых россиян на транзитные рейсы в страны Латинской Америки. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.



В диппредставительстве отметили, что сотрудники авиакомпании «Турецкие авиалинии», отказывая в допуске на борт, порой ведут себя не вполне корректно.



«Проблема существует, и проблема серьезная. Причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность. Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации. Посольство со своей стороны обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено», — рассказали в посольстве.

