Turkish Airlines отреагировал на новый скандал со снятием россиян с рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines после скандала со снятием россиян с рейсов опубликовала памятку на русском языке о транзите через Стамбул в Латинскую Америку. Она появилась во вторник, 23 апреля, на сайте перевозчика.



В компании предупредили, что помимо общих правил к пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Кубу и Бразилию, могут применяться и дополнительные меры контроля.



«Поскольку власти страны могут отказать во въезде в страну при соблюдении следующих требований, аналогичный контроль может осуществляться во время посадки», — говорится в памятке.

