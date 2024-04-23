Turkish Airlines отреагировал на новый скандал со снятием россиян с рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines после скандала со снятием россиян с рейсов опубликовала памятку на русском языке о транзите через Стамбул в Латинскую Америку. Она появилась во вторник, 23 апреля, на сайте перевозчика.
В компании предупредили, что помимо общих правил к пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Кубу и Бразилию, могут применяться и дополнительные меры контроля.
«Поскольку власти страны могут отказать во въезде в страну при соблюдении следующих требований, аналогичный контроль может осуществляться во время посадки», — говорится в памятке.
Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте Turkish Airlines.
Ранее добиться разъяснения от турецкой стороны пытались российские дипломаты. «Внятной реакции» они так и не получили, потому рекомендовали гражданам РФ хорошенько подумать, прежде чем лететь авиакомпанией Turkish Airlines, чья служба безопасности порой ведет себя не совсем корректно с россиянами. Также дипломаты призвали россиян подавать в суд при отказе Turkish Airlines в полете в Латинскую Америку.
«Фонтанка» рассказывала о том, что некоторые российские туристы не могут попасть на рейсы, следующие в страны Латинской Америки.