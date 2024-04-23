Россиян призвали подавать в суд при отказе Turkish Airlines в полете в Латинскую Америку

Посольство РФ в Анкаре призывает россиян подавать иск к авиакомпании Turkish Airlines в случае, если их не пускают на транзитные рейсы в страны Латинской Америки. Подробные рекомендации дипведомство опубликовало 23 апреля в своем telegram-канале.

Российское посольство вынуждено констатировать, что авиакомпания продолжает практику отказа российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в Аргентину, Бразилию, Мексику, Панаму и другие страны Латинской Америки. В дипведомстве сообщили, что неоднократно обращались в авиакомпанию, однако ее представители не дают внятных объяснений причин отказа, либо ссылаются на правила въезда.