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    Россиян призвали подавать в суд при отказе Turkish Airlines в полете в Латинскую Америку

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    19 комментариев

    Посольство РФ в Анкаре призывает россиян подавать иск к авиакомпании Turkish Airlines в случае, если их не пускают на транзитные рейсы в страны Латинской Америки. Подробные рекомендации дипведомство опубликовало 23 апреля в своем telegram-канале.

    Российское посольство вынуждено констатировать, что авиакомпания продолжает практику отказа российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в Аргентину, Бразилию, Мексику, Панаму и другие страны Латинской Америки. В дипведомстве сообщили, что неоднократно обращались в авиакомпанию, однако ее представители не дают внятных объяснений причин отказа, либо ссылаются на правила въезда.

    В случае отказа в посадке посольство рекомендовало российским гражданам подать судебный иск по месту жительства заявителя против авиакомпании с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного действиями авиаперевозчика. Российские власти предполагают, что подача иска в турецкий суд на национального авиаперевозчика не имеет перспектив.

    Также представители посольства рекомендуют пассажирам незамедлительно связаться с генконсульством РФ в Стамбуле по телефону и направить письменный запрос в авиакомпанию, чтобы получить документальное подтверждение факта отказа в посадке по возможности с указанием причин отказа. Россиян призывают фиксировать соответствующие случаи на фото и видео и записывать разговор с представителями авиакомпании.

    Ранее «Фонтанка» писала, что авиакомпания Turkish Airlines отказала в посадке на рейс в Канкун петербуржцу, летевшему на концерт Мадонны. В итоге мужчина потерял более 400 тысяч рублей на билеты и невозвратные брони. Вместе с ним с рейса сняли еще несколько россиян, сославшись на небольшую историю путешествий. Российские дипломаты обратились к руководству авиакомпании и МИДу Турции.

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    Комментарии 19

    graail23 Апр 2024 в 12:44
    А РФ умыло руки от этого дела. Разбирайтесь сами дорогие граждане РФ.
    +2−1
    hedgehog_23 Апр 2024 в 12:24
    может уже пора опять запрещать помидоры?
    +2−1
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