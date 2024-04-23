Россиян призвали подавать в суд при отказе Turkish Airlines в полете в Латинскую Америку

Посольство РФ в Анкаре призывает россиян подавать иск к авиакомпании Turkish Airlines в случае, если их не пускают на транзитные рейсы в страны Латинской Америки. Подробные рекомендации дипведомство опубликовало 23 апреля в своем telegram-канале.
Российское посольство вынуждено констатировать, что авиакомпания продолжает практику отказа российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в Аргентину, Бразилию, Мексику, Панаму и другие страны Латинской Америки. В дипведомстве сообщили, что неоднократно обращались в авиакомпанию, однако ее представители не дают внятных объяснений причин отказа, либо ссылаются на правила въезда.
В случае отказа в посадке посольство рекомендовало российским гражданам подать судебный иск по месту жительства заявителя против авиакомпании с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного действиями авиаперевозчика. Российские власти предполагают, что подача иска в турецкий суд на национального авиаперевозчика не имеет перспектив.
Также представители посольства рекомендуют пассажирам незамедлительно связаться с генконсульством РФ в Стамбуле по телефону и направить письменный запрос в авиакомпанию, чтобы получить документальное подтверждение факта отказа в посадке по возможности с указанием причин отказа. Россиян призывают фиксировать соответствующие случаи на фото и видео и записывать разговор с представителями авиакомпании.
Ранее «Фонтанка» писала, что авиакомпания Turkish Airlines отказала в посадке на рейс в Канкун петербуржцу, летевшему на концерт Мадонны. В итоге мужчина потерял более 400 тысяч рублей на билеты и невозвратные брони. Вместе с ним с рейса сняли еще несколько россиян, сославшись на небольшую историю путешествий. Российские дипломаты обратились к руководству авиакомпании и МИДу Турции.