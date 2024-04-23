В Чечне специальная комиссия за 7 лет воссоединила 2565 разведенных семейных пар

Более 2,5 тысячи семейных пар воссоединились после развода в Чеченской Республике с 2017 года. Об этом 23 апреля сообщает ЧГТРК «Грозный».

За 7 лет комиссия по гармонизации семейных отношений выявила 5688 разведенных пар, почти половину из которых удалось помирить и уговорить воссоединиться. В семьях, которые пошли на мировую, воспитываются 4890 детей.



Комиссия по воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам, была создана в июле 2017 года по инициативе Рамзана Кадырова. Она призвана укрепить институт семьи и традиционные ценности.

