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    В Чечне специальная комиссия за 7 лет воссоединила 2565 разведенных семейных пар

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    11 комментариев

    Более 2,5 тысячи семейных пар воссоединились после развода в Чеченской Республике с 2017 года. Об этом 23 апреля сообщает ЧГТРК «Грозный».

    За 7 лет комиссия по гармонизации семейных отношений выявила 5688 разведенных пар, почти половину из которых удалось помирить и уговорить воссоединиться. В семьях, которые пошли на мировую, воспитываются 4890 детей.

    Комиссия по воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам, была создана в июле 2017 года по инициативе Рамзана Кадырова. Она призвана укрепить институт семьи и традиционные ценности.

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    Чечня
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    Комментарии 11

    25267490123 Апр 2024 в 18:52
    А девственность эта комиссия умеет восстанавливать?
    +0−0
    28193887423 Апр 2024 в 17:12
    Интересно-интересно, а как они поступили с теми разведенными, которые уже создали другую семью? Как-то не верится, что после развода все они остались одинокими. Прям шариат какой-то!
    +3−0
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