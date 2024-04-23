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    В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Изъято взрывное устройство

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    3 комментария

    В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

    Во время обыска у задержанного мужчины — гражданина России — изъяли самодельное взрывное устройство, которое, по его плану, должно было привести к трагедии.

    « <...> по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта», — цитирует информагентство ЦОС.

    Ранее в Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи. Мужчина, планирующий его устроить, погиб от взрыва СВУ — тогда произошло самопроизвольное срабатывание.

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    ТерактФСБ
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    Комментарии 3

    27825681823 Апр 2024 в 13:05
    Опять небось у дачника селитру изъяли? После драки кулаками не машут, теракт в Крокусе вы проср...!
    +0−0
    28089653023 Апр 2024 в 12:54
    Скоро сами себя арестовывать будут. Когда жители кончатся...
    +1−0
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