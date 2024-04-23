В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Изъято взрывное устройство

В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.



Во время обыска у задержанного мужчины — гражданина России — изъяли самодельное взрывное устройство, которое, по его плану, должно было привести к трагедии.



« <...> по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта», — цитирует информагентство ЦОС.



Ранее в Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи. Мужчина, планирующий его устроить, погиб от взрыва СВУ — тогда произошло самопроизвольное срабатывание.

