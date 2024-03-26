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    Мужчина, планировавший устроить теракт в Самаре, погиб от взрыва СВУ

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    В Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи. Об этом 26 марта сообщает ТАСС.

    Мужчина, который готовил теракт, погиб от самопроизвольного взрыва СВУ. Такую информацию опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Он отметил, что злоумышленник, планировавший подорвать пункт, выполнял задание Русского добровольческого корпуса* (признан террористическим и запрещен в РФ).

    При задержании в парке имени 60-летия Советской власти, мужчина погиб от взрыва СВУ — произошло самопроизвольное срабатывание.

    По словам Александра Хинштейна, этот же человек мог быть причастен к подрыву железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области 4 марта, когда были остановлены несколько поездов.

    «При обыске у него дома обнаружили несколько готовых СВУ, а также многочисленные компоненты, схожие с теми, что были использованы при подрыве железнодорожного моста», — отметил Александр Хинштейн.

    * Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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