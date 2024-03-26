Мужчина, планировавший устроить теракт в Самаре, погиб от взрыва СВУ

В Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи. Об этом 26 марта сообщает ТАСС.



Мужчина, который готовил теракт, погиб от самопроизвольного взрыва СВУ. Такую информацию опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Он отметил, что злоумышленник, планировавший подорвать пункт, выполнял задание Русского добровольческого корпуса* (признан террористическим и запрещен в РФ).



При задержании в парке имени 60-летия Советской власти, мужчина погиб от взрыва СВУ — произошло самопроизвольное срабатывание.

