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    В Кремле не знакомы с инициативой о приравнивании военкоров к участникам СВО

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    1 комментарий

    Тема о статусе военкоров в зоне специальной военной операции поднималась неоднократно, однако на данный момент неизвестно об официальных инициативах приравнять их к участникам боевых действий. Об этом 22 апреля во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мне неизвестно, чтобы были какие-то официальные инициативы на этот счет», — приводит слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

    Он отметил, что эта тема неоднократно поднималась, но все же есть «большая разница» между работой, которую выполняют военные корреспонденты, и той, которую выполняют военнослужащие с оружием в руках. Песков признал, что по этому поводу существуют разные точки зрения, однако официальных инициатив на этот счет нет.

    19 апреля погиб военкор «Известий» Семен Еремин, который находился в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Он работал в зоне СВО с февраля 2022 года, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    Комментарии 1

    28191662622 Апр 2024 в 13:30
    Я всех подробностей ваших разборок не знаю .
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