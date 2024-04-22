В Кремле не знакомы с инициативой о приравнивании военкоров к участникам СВО

Тема о статусе военкоров в зоне специальной военной операции поднималась неоднократно, однако на данный момент неизвестно об официальных инициативах приравнять их к участникам боевых действий. Об этом 22 апреля во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно, чтобы были какие-то официальные инициативы на этот счет», — приводит слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Он отметил, что эта тема неоднократно поднималась, но все же есть «большая разница» между работой, которую выполняют военные корреспонденты, и той, которую выполняют военнослужащие с оружием в руках. Песков признал, что по этому поводу существуют разные точки зрения, однако официальных инициатив на этот счет нет.