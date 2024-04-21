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    СМИ: США введут санкции против одного из подразделений ЦАХАЛ

    1968
    3 комментария

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие несколько дней может объявить о введении санкций против батальона Армии обороны Израиля «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан. Об этом 20 апреля сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

    Предполагается, что батальон и его участники не смогут получать какую-либо военную помощь от США и обучаться у американских военных. Это первый случай, когда Вашингтон введет ограничения против израильской армии, подчеркивает Axios.

    Закон 1997 года запрещает доступ к программам военной подготовки Минобороны США подразделениям органов безопасности, вооруженным силам и полиции других стран, которые, предположительно, совершили нарушения прав человека. Ранее президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу Иордана.

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    Комментарии 3

    26378423121 Апр 2024 в 11:51
    Пропал калабухинский дом, раз на своих благодетелей уже его жилконтора наезжает.
    +0−0
    Йёхан21 Апр 2024 в 11:37
    Это чё, пчелы против меда? Почему молчит диаспора?
    +1−1
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