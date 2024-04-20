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    В Росстате рассказали, в каких регионах России чаще разводятся

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    В Петербурге число разводов за первые два месяца 2024 года выросло на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом число браков сократилось на 7,4%, подсчитали 20 апреля в Росстате.

    Итого за январь-февраль 2024 года в городе на 4,3 тысячи браков пришлась 4,1 тысячи разводов. Во всей стране за это время заключили 88 тысяч браков, что на 3,9%, чем в 2023 году. Развели в России 106,5 тысячи семей — на 7,% больше, чем год назад. В Ленобласти снизилось число и разводов, и браков — на 5,8% и 10,9% соответственно.

    В лидерах по числу разводов по регионам — Чукотский автономный округ, где разводиться стали на 92,9% чаще, чем год назад. На втором месте Ненецкий автономный округ — на 56,5% больше, на третьем — Кабардино-Балкарская Республика — 36,9%.

    Самые крепкие семьи оказались в Чечне — разводов на 12,9% меньше, чем год назад. В лидерах также Магадан и Татарстан: 7,5% и 6,4% соответственно.

    Жениться стали реже более чем в пятидесяти регионах страны. В анти-лидерах по числу браков регионы, которые регулярно попадают под обстрелы. В Белгородской области число браков снизилось на 22%, в Курской области — на 21,4%, в Севастополе — на 21%.

    Активнее всего женились жители Алтайского края, где расписалось на 33% больше пар, чем год назад. Выросло число молодоженов также в Амурской области (+29%), Калмыкии (+23,9%), Карачаево-Черкесии (+20,6%) и на Чукотке (+20%).

    О демографической ситуации в России и о том, почему люди стали чаще умирать, — читайте в тексте «Фонтанки».

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    Комментарии 13

    Игорь Соколов21 Апр 2024 в 00:40
    Глубинным на материнском капитале развод не страшен ))
    +3−0
    Что не так, Господи?!..)21 Апр 2024 в 00:18
    Забавно.., вспомнил..: а давай заглянем, просто посмотрим, как люди женятся? - Конечно, давай заглянем, раз уж любопытно тебе! - А.., давай напишем, мы же понарошку, не обязательно же приходить через месяц (условно))? - Без проблем!..) И, тут как тут кооператив "Праздник"..) - 10 рублей забронировать день - Ну, это же совсем немного, зато всё, как по-настоящему? - Не вопрос!..) Приходим к ней домой.. - Мама, а мы подали Заявление на 24 ноября! Будущая тёща бежит к телефону и, всех родственников начинает обзванивать..) - Погоди-погоди, а ты? - Господи, а что я? - Скажи! - Ну да, я и так влюблён был, только не очень понимал зачем вся эта суета, ведь нам и так неплохо..) - Действительно забавно..) Потом, пожалел? - Не смеши, как можно влюблённость жалеть?! ) - Ну.., может, разочаровался? - Нет, я бы не сказал так сейчас! - А тогда? - Тем более..) - Но, ведь развелись" вы! - Да, в какой-то момент воспринимаешь это как.. Трагедию, собственно, наверное, так оно и есть, молодыми были мы..)
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