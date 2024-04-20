В Росстате рассказали, в каких регионах России чаще разводятся

В Петербурге число разводов за первые два месяца 2024 года выросло на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом число браков сократилось на 7,4%, подсчитали 20 апреля в Росстате.



Итого за январь-февраль 2024 года в городе на 4,3 тысячи браков пришлась 4,1 тысячи разводов. Во всей стране за это время заключили 88 тысяч браков, что на 3,9%, чем в 2023 году. Развели в России 106,5 тысячи семей — на 7,% больше, чем год назад. В Ленобласти снизилось число и разводов, и браков — на 5,8% и 10,9% соответственно.

В лидерах по числу разводов по регионам — Чукотский автономный округ, где разводиться стали на 92,9% чаще, чем год назад. На втором месте Ненецкий автономный округ — на 56,5% больше, на третьем — Кабардино-Балкарская Республика — 36,9%.